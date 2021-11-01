В Амурской области сдали путепровод над Транссибом взамен рухнувшего в 2018 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Строители завершили реконструкцию путепровода над Транссибом в городе Свободный в Амурской области, который был построен взамен рухнувшего в 2018 году. По новому мосту в понедельник запустили движение автотранспорта, сообщила пресс-служба министерства транспорта региона.

"Строители ООО "СК Мостотрест" завершили реконструкцию путепровода над Транссибом и сдали объект в эксплуатацию. 1 ноября в 18:00 (12:00 мск) запущено движение автотранспорта", - говорится в сообщении.

Автомобильный мост, соединяющий центральную часть Свободного с Залинейным районом, в котором живут около 15 тыс. человек, обрушился в октябре 2018 года. На участок Транссиба упали два пролета автомобильного моста. Власти решили демонтировать мост и построить новый. Строительство велось над действующем участком Транссибирской магистрали без остановки движения поездов и с минимальным применением технологических окон.

"Учитывая социальную значимость автомобильного путепровода и благодаря федеральной поддержке, путепровод через железную дорогу возведен по строительным срокам достаточно оперативно. Подрядчик выполнил все контрактные обязательства", - приводит пресс-служба слова заместителя министра транспорта Дмитрия Лучникова.