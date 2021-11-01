Поголовье овец и коз в Ингушетии увеличилось за три квартала почти на треть

МАГАС, 1 ноября. /ТАСС/. Поголовье овец и коз увеличилось в Ингушетии за три квартала 2021 года почти на треть (32%) по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Об этом сообщили в понедельник управлении Росстата по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"На конец января-сентября 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 69,1 тыс. голов (на 2% больше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 35,97 тыс. головы (на 5,9% больше), овец и коз - 289,79 тыс. голов (на 32 % больше)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в республике за этот период произведено почти 6,2 тыс. т скота и птицы на убой, молока - больше 94 тыс. т, а яиц - 18,8 млн штук. В частности, производство молока увеличилось к аналогичному периоду прошлого года на 15%.

Животноводство является одной из основных отраслей в АПК республики, динамика прироста осуществляется за счет государственной поддержки, направленной на создание крестьянских фермерских хозяйств и семейных животноводческих ферм. Ранее власти Ингушетии сообщили, что намерены в текущем году увеличить поголовье мелкого рогатого скота на 10 тыс. В январе 2021 года было закуплено более 2 тыс. голов овец для восстановления восьми простаивающих кошар.

По данным республиканского Минсельхоза, в Ингушетии 14 сельскохозяйственных ГУПов, в 2020 году доходы семи подведомственных сельхозпредприятий покрыли приобретение поголовья мелкого рогатого скота в количестве 3 300 голов. Еще четырьмя, ГУПами "Малгобекское", "Алханчуртское", "Беркат" и "Магас", приобретено более 300 голов крупного рогатого скота.