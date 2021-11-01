Молдавия и "Газпром" договорились о неприменении санкций к "Молдовагаз"

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Молдавия и "Газпром" договорились о неприменении санкций к российско-молдавской газотранспортной компании "Молдовагаз", которая аккумулирует долги молдавских потребителей перед российским газовым холдингом. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в понедельник вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

"Мы договорись, что до окончания 2022 года будет подписано соглашение в энергетической области, которое сохранит статус АО "Молдовагаз" , а также о неприменении определенных санкций или насильственной реорганизации "Молдовагаз" до урегулирования вопроса задолженности "Молдовагаз" по отношению к "Газпрому" за газ, поставленный потребителям с правого берега Днестра", - сказал Спыну.

Молдавия должна завершить аудит долгов перед "Газпромом" до мая 2022 года, сообщил вице-премьер.