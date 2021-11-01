Япония намерена активнее доносить до общества информацию о сбросе воды с АЭС "Фукусима"

АЭС "ФУКУСИМА-1" /Япония/, 1 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японские власти и компании осознают необходимость более активной работы по информированию о ситуации вокруг готовящегося сброса в океан очищенной от радиоактивных частиц воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" как местного населения, так и иностранных государств. Об этом посетившей станцию группе иностранных журналистов, в которую вошел корреспондент ТАСС, сообщили представители компании Tokyo Electric Power (TEPCO) и агентства природных ресурсов и энергетики при Минэкономики страны.

"Да, мы осознаем, что можно было бы более активно работать в этом направлении", - отметил руководитель процесса очистки воды на станции Дзюнъити Мацумото. В то же время он подчеркнул, что ресурсы TEPCO в этой области ограничены. "Мы выкладываем очень подробную информацию на своих информационных ресурсах, на нескольких языках. Но самое главное - чтобы она была прочитана", - добавил представитель энергетической компании, отвечая на вопрос ТАСС.

В то же время Мацумото отметил, что подход в подаче информации, связанной с ликвидацией последствий аварии на АЭС, не различается для внутренней и внешней аудитории. "Для нас очень важно предоставлять своевременную и четкую информацию. Подход к процессу разъяснения у нас один как для внутренней, так и для внешней аудитории", - пояснил он и добавил, что средства массовой информации играют огромную роль в этом вопросе, поэтому TEPCO находится в постоянном контакте со СМИ.

Представитель агентства природных ресурсов и энергетики при Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии в свою очередь пояснила, что японские власти предоставляют соответствующие разъяснения для иностранных государств через, в частности, посольства и консульства. "Но и по нашему направлению мы понимаем, что можно прилагать еще больше усилий для того, чтобы донести информацию до заинтересованных лиц", - отметила представитель японского агентства.

Сброс воды с АЭС

Правительство Японии в апреле разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. Содержание трития в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

В настоящее время в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии намерено контролировать этот процесс на постоянной основе. Для слива воды в океан планируется построить специальный подводный туннель протяженностью 1 км.

Соседние с Японией страны, включая Китай и Южную Корею, выразили свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Токио по всем аспектам, связанным с планами сброса воды с АЭС "Фукусима-1".