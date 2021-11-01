Депутат Рады от оппозиции заявил, что энергетика Украины находится в шаге от катастрофы

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Энергетическая отрасль Украины находится в шаге от катастрофы. Такое мнение высказал в понедельник сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде Вадим Рабинович, выступая на заседании Согласительного совета лидеров депутатских фракций.

"Без преувеличения: в энергетической отрасли мы наблюдаем начало конца, страна - в шаге от катастрофы. Напомню: вы "слезли" с российской нефтяной иглы, российской газовой иглы, российской электрической иглы. Вы поссорились с белорусами и не только. Теперь ничего не остается, как клянчить у всех энергоресурсы и при этом удивляться, мол, почему нам никто ничего не дает?" - сказал Рабинович.

При этом он отметил, что такие страны, как Литва и Молдавия, которые советовали Украине не брать у России газ и электричество, "сами все и закупили, поскольку речь идет об их народах". "А украинцам что - терпеть и мерзнуть?" - возмутился депутат.

Рабинович напомнил, что, когда к Украине подступал энергетический кризис, делегация партии ОПЗЖ вместе с главой политсовета Виктором Медведчуком поехала в Москву и договорились о газе для Украины по цене $175 (за 1 тыс. куб. м). "Как это назвали? Конечно же, "зрада" ("измена"), ведь это в пять раз удешевляет тарифы для украинцев! Более того, в знак "глубокой благодарности" против Медведчука [на Украине] возбудили одно уголовное дело, затем второе - только за то, что он по поручению президента (экс-президента Петра Порошенко - прим. ТАСС) хотел помочь Украине закупить еще и уголь", - заявил представитель ОПЗЖ.

Депутат отметил, что не понимает, как власть планирует пройти приближающуюся зиму. "За попытку помочь своей стране не замерзнуть прошлой зимой вы изолировали Медведчука. Скажите, а кто вам будет помогать этой зимой?" - задал Рабинович вопрос украинской власти.

Договоренность с РФ

С ноября 2015 года Украина перестала напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Киев формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы.

В 2019 году Медведчук провел ряд встреч с руководством правительства РФ, Госдумы, а также компании "Газпром". 18 июля 2019 года Медведчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о достижении предварительной договоренности о том, что в случае возобновления прямых поставок газа на Украину стоимость голубого топлива будет снижена для Киева на 25%.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в октябре 2021 года заявил, что правительство не планирует вести прямые переговоры с Россией о поставках российского газа.