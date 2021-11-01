Россельхознадзор разрешил 18 азербайджанским предприятиям поставлять томаты в Россию

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россельхознадзор с 1 ноября 2021 года разрешил поставлять томаты с 18 предприятий Азербайджана. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 1 ноября 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с 18 азербайджанских предприятий. Решение принято по итогам проведенного фитосанитарного мониторинга предприятий, выращивающих томаты, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики", - отмечается в сообщении.

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджанской Республики с 10 декабря 2020 года в связи с многочисленными случаями обнаружения карантинных для ЕАЭС объектов в указанной продукции. Затем Россельхознадзор разрешил ввоз этой продукции с ряда предприятий.