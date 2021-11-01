Россия предложит в Глазго разработанные подходы по созданию рынка углеродных единиц

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российская делегация на конференции ООН по климату в Глазго предложит иностранным партнерам разработанные в России подходы, которые закладываются при создании отечественного рынка углеродных единиц, заявил в понедельник ТАСС первый заместитель руководителя делегации, спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Мы планируем предложить иностранным коллегам подходы, которые закладываются сейчас в России при создании отечественного рынка углеродных единиц. <…> Россия едет в Глазго с твердой позицией - необходимо сначала закончить разработку правил Парижского соглашения и заниматься реальными проектами", - сказал Эдельгериев.

По его словам, весь мир на протяжении нескольких лет ждет завершения разработки правил применения Парижского соглашения. Осталось договориться об одном из главных механизмов соглашения - статье 6, в которой заложены инструменты рыночного и нерыночного сотрудничества, благодаря которым можно будет сокращать выбросы и увеличивать поглощение парниковых газов наиболее выгодными способами. При этом необходимо обеспечить высокие стандарты к реализации подобных климатических проектов и обороту углеродных единиц.

"Но иностранные партнеры почему-то продвигают и на ежедневной основе создают новые односторонние инициативы. Нам предлагаются произвольные цели, ориентиры и механизмы, которые не подкреплены научными фактами. К сожалению, некоторым странам выгодно заниматься демагогией и объявлять о новых инициативах, а не выполнять предыдущие обязательства", - добавил спецпредставитель.

Он также добавил, что у него запланировано большое количество встреч с иностранными партнерами, с которыми обсуждаются точки соприкосновения в поисках компромисса. Ожидается взаимодействие со странами из практически всех регионов, заключил Эдельгериев.

1 ноября в шотландском Глазго начала свою основную работу 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, она продлится две недели. Конференция должна была пройти еще в прошлом году, однако сроки ее проведения были сдвинуты из-за пандемии COVID-19. Для участия в работе форума в Глазго прибудут около 20 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран. Как ожидается, на ней будет обсуждаться вопрос ужесточения обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов.