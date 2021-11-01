ФРГ намерена сократить выбросы к 2030 году на 65% по сравнению с 1990-м годом

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Германия намерена сократить выбросы к 2030 году на 65% по сравнению с уровнем 1990 года и достигнуть климатической нейтральности к 2045 году. Об этом в понедельник заявила и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель, выступая на пленуме глав государств и правительств, проходящем в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Промышленно развитые страны несут ответственность [за выполнение Парижского соглашения по климату], и это, конечно, также относится к Федеративной Республике Германия, поэтому мы снова ужесточили наши климатические цели. Мы хотим сократить 65% наших выбросов к 2030 году по сравнению с 1990 годом и быть климатически нейтральной страной к 2045 году", - отметила Меркель.

Вместе с тем и.о. главы правительства ФРГ подчеркнула необходимость скорейшей реализации Парижского соглашения по климату 2015 года. Его положения, по словам Меркель, следует выполнить уже к середине текущего столетия.

Выступления лидеров проходят в Шотландском выставочном центре на берегу реки Клайд. Саммит завершится 2 ноября, сама же конференция, начавшая работу в воскресенье, продлится до 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.