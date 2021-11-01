Зеленский обсудил с эмиром Катара возможность поставок газа

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани возможность поставок на Украину катарского сжиженного газа и вопросы сотрудничества в военно-технической сфере. Об этом сообщил в понедельник на сайте офис президента Украины, который отмечает, что его встреча с эмиром Катара состоялась на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

"Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу развития военно-технического сотрудничества между странами. Также собеседники обсудили возможность и условия поставки в Украину катарского сжиженного газа", - сообщает офис президента Украины.

Владимир Зеленский и Тамим бен Хамадом Аль Тани обсудили возможность активизации двусторонней торговли, а также механизмы реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы украинского государства в Катар в апреле 2021 года, в частности в продовольственной и инвестиционной сферах. Владимир Зеленский поблагодарил катарскую сторону за помощь в эвакуации граждан Украины с территории Афганистана и отметил важность дальнейшего сотрудничества в этом направлении. Зеленский повторил приглашение эмиру Катара посетить Украину с визитом, сообщает офис украинского президента.