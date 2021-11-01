Wildberries снизил субсидию при оплате SberPay, "Мир" и СБП до 1%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/ Маркетплейс Wildberries снизил размер субсидии при оплате российскими платежными системами SberPay, "Мир" и Системой быстрых платежей (СБП) с 2 до 1% из-за начала распродаж с 30 октября, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ретейлера.

"На Wildberries стартовал сезон крупных распродаж с большими скидками. Мы уже снизили свою торговую комиссию до рекордного минимума. Поэтому на этот период, начиная с 30 октября, размер субсидии при оплате российскими платежными системами (SberPay, "Мир" и СБП) был сокращен компанией - с 2 до 1%", - сказал собеседник агентства.

Доля российских платежных систем в обороте Wildberries выросла с 24% в начале августа до 54% в начале октября. Самой популярной платежной системой на Wildberries является карта МИР - ее оборот вырос более чем в два раза. По SberPay оборот увеличился в 25 раз, по Системе быстрых платежей - в 20 раз в начале октября к началу августа. В сентябре впервые объем платежей по СБП за месяц повысил 1 млрд рублей, что стало рекордным показателем за всю историю, напомнили в компании.

"В период крупных распродаж мы предоставляем большие скидки на товары, снижаем свою комиссию для предпринимателей, участвующих в акциях", - подчеркнул собеседник агентства.

С 16 августа Wildberries снизил цены с учетом тарифов платежных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров, и предложил покупателям самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться. Скидки предоставлялись при оплате картами "Мир", через Систему быстрых платежей и SberPay. Такое решение раскритиковали Visa и Mastercard. Позже Visa отозвала свою претензию.