Минцифры заявило о значительном потенциале наращивания сотрудничества с Китаем в сфере ИКТ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ отмечает значительный потенциал для наращивания сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) между Россией и Китаем. Об этом на заседании подкомиссии по связи и информационным технологиям Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств сообщила замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова, ее слова приводятся в понедельник на сайте ведомства.

"У наших государств имеется значительный потенциал для наращивания отраслевого сотрудничества, и наша с вами общая задача обеспечить эффективную площадку и для дальнейших дискуссий, и для определения перспективных направлений последующих совместных шагов. Уверена, наша с вами подкомиссия и в будущем будет наилучшим механизмом российско-китайского сотрудничества в области связи и информационных технологий", - подчеркнула Черкесова.

Замглавы Минцифры и главный экономист Министерства промышленности и информатизации Китая Сюй Кемин обсудили проекты в области электросвязи, информационных технологий, сетевой безопасности, почтового сообщения, а также использование радиочастотного спектра и координации радиочастот в приграничных районах двух стран.

Бэлла Черкесова также отметила активное взаимодействие телеком-операторов, развитие сотрудничества по линии почтовых служб.

"На постоянной основе улучшаются методы и способы доставки почты между нашими странами, достигнут большой прогресс в вопросах частотной координации. Мы видим поддержку китайских коллег по многим направлениям как в двустороннем формате, так и по линии профильных международных организаций", - добавила она.