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Украина намерена на 65% сократить выбросы парниковых газов к 2030 году

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что важным для его страны является получение доступа к долгосрочному климатическому финансированию

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Украина поставила цель сократить выбросы на 65% парниковых газов до 2030 года, а в дальнейшие 30 лет достичь "климатической нейтральности". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в ходе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"Наши цели сократить на 65% выбросы парниковых газов к 2030 году и не позднее 2060 года достичь климатической нейтральности", - отметил он.

Зеленский также добавил, что для того, "чтобы преодолеть глобальное потепление, необходимо глобальное потепление между государствами".

Украинский лидер отметил, что важным для его страны является получение доступа к долгосрочному климатическому финансированию, "особенно в рамках Зеленого климатического фонда".

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) открылась в Глазго 31 октября. Она продлится до 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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