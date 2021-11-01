Глава Кузбасса не видит рисков для углепрома в решении G20 об отказе от новых ТЭЦ на угле

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. Решение G20 об отказе от финансирования новых угольных ТЭЦ за рубежом не повлияет на объемы добычи угля в России и спрос на него на зарубежных рынках. Такое мнение выразил ТАСС в понедельник губернатор Кузбасса, где добывается больше половины российского угля, Сергей Цивилев.

Накануне по итогам саммита G20 в Риме приняли декларацию, в которой закрепили намерение лидеров отказаться к концу 2021 года от финансирования строительства новых угольных электростанций за рубежом, если оно не будет сопровождаться мерами по снижению выбросов парниковых газов. Государственный и частный капитал при этом планируется направить для поддержки развития "зеленой", инклюзивной и устойчивой энергетики. Развитые страны настаивают на немедленном прекращении использования угля как энергоносителя, однако во многих странах уголь составляет значительную долю в энергобалансе.

"Ситуация в угольной отрасли сейчас непростая, но говорить о том, что в ближайшее время уголь перестанут использовать, нет смысла. Это подтверждает и ситуация прошлой зимы в США и Европе. Угольная энергетика остается наиболее доступной, дешевой и безопасной. Кузбасский уголь по своим качественным, экологическим и эксплуатационным характеристикам по праву входит в число лучших, поэтому он будет востребован еще многие десятилетия. Соответственно, делать какие-либо прогнозы по изменениям в добыче, основываясь только на декларации саммита, преждевременно", - сказал Цивилев.

При этом глава угольного региона отметил, что правительство Кузбасса поддерживает внедрение передовых технологий в угольную энергетику, в том числе для минимизации экологического вреда. По его словам, в ближайшие десятилетия вопрос о полном отказе от угля не стоит.

"Президентом поставлена задача по обеспечению углеродной нейтральности России к 2060 году, и Кузбасс будет поступательно двигаться к этой цели вместе со всей страной", - добавил губернатор.

В Кузбассе добывается свыше половины российского угля, работают более 150 шахт, разрезов и углеобогатительных фабрик. Экономика большинства муниципалитетов региона связана с угольной промышленностью, а предприятия отрасли являются для них градообразующими.