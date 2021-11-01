Российский рынок акций закрылся ростом индексов Мосбиржи и РТС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале недели торговался в плюсе при поддержке улучшившихся внешних настроений и растущих котировок сырья. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи увеличился на 1,72%, до 4 221,49 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,26%, до 1 866,98 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:34 мск вырос на 0,38%, до 71,34 руб., евро - на 0,75%, до 82,67 руб. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил около 1% и торгуется в районе $84,5 за баррель.

Позитивным для рынка служили макроэкономические данные из США, указывающие, в том числе на стабилизацию инфляционных показателей, и поддержавшие уверенность тех, кто рассчитывает на мягкость ФРС по итогам заседания 3 ноября, рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом статистика дня вышла неоднозначной. "Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin за октябрь вышел чуть выше прогноза, как и октябрьский индекс деловой активности в промышленности США (PMI) от ISM. В то же время объем розничных продаж в Германии упал на 2,5% при ожидавшемся росте на 0,6%", - добавил эксперт.

Рынок акций

На фоне роста фондового рынка вышли в лидеры акции производителя минеральных удобрений "Акрона" (+7,9%), вероятно, в связи с ростом мировых цен на удобрения; акции угольной компании "Распадская" (+6,77%) на фоне роста спроса на уголь в мире, а также бумаги финансовой группы TCS, владеющей банком "Тинькофф" (+5,83%), рассказала заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Динамику хуже рынка показали акции строительной группы "ПИК", подешевевшие на 2,05% и акции Новороссийского морского торгового порта (-1,6%).

"Снижение в бумагах Новороссийского морского торгового порта, оформилось в краткосрочный тренд после того, как данные грузооборота порта, который в январе - августе вырос лишь на 0,05%, до 76,3 млн тонн, не сформировали для рынка новых значимых среднесрочных драйверов для позитивной переоценки стоимости эмитента", - пояснил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Прогноз на 2 ноября

По оценкам "Фридом финанс", во вторник преобладают шансы повышения российского рынка под влиянием традиционной эластичности спроса и на фоне стабильности американского фондового сегмента. "Тем не менее ситуация на рынке неоднозначна, риски для покупателей повысились - в ближайшие две-три недели преобладают шансы итогового снижения котировок, но с восстановлением спроса к концу месяца", - отметил Александр Осин.

Целевые диапазоны закрытия торгов "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 4 170 - 4 260 пунктов, а также 70,30-72,20 руб. и 81,60-83,55 руб. соответственно.

По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи во вторник может формироваться в пределах 4 150 - 4 250 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 70,5-72 руб.

Завтра рынок обратит внимание на решение по процентной ставке Резервного банка Австралии. В еврозоне будет известен октябрьский индекс деловой активности в производственном секторе, в США - недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти. Также в фокусе будут финансоввые результаты компаний в рамках сезона отчетностей за третий квартал 2021 года, пояснил Александр Бахтин.