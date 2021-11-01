Эксперты: соглашение Вашингтона и Брюсселя по стали может привести к снижению цен в США

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Договоренности США и Евросоюза о приостановлении действия таможенных пошлин на сталь могут привести к снижению цен на металл на американском рынке, так как объем импорта увеличится, считают опрошенные ТАСС аналитики. Это, в свою очередь, может стать причиной снижения доходности американских заводов российских сталелитейщиков Evraz и НЛМК.

О достижении договоренностей по пошлинам на сталь и алюминий США и ЕС объявили в воскресенье. Как поясняется в совместном заявлении Вашингтона и Брюсселя, распространенном Белым домом, США "разрешат беспошлинный ввоз стали и алюминия из ЕС в исторически обоснованных объемах". В свою очередь ЕС приостановит действие соответствующих пошлин на продукцию из США.

"Достигнутые договоренности могут представлять некоторый риск для прибылей американских заводов Evraz и НЛМК - вследствие возможного снижения цен на сталь в США из-за увеличения объема импорта", - говорит руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко.

"При этом увеличение поставок стали из США в ЕС маловероятно вследствие очень привлекательных ценовых условий на американском рынке", - поясняет аналитик.

"Цены на сталь в США - которые сейчас являются самыми высокими в мире - могут несколько снизиться вследствие большего объема предложения на рынке, - соглашается с Чуйко старший аналитик по металлургии Инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин. - Это может привести к некоторому снижению прибыльности американских активов Evraz и НЛМК".

В то же время на экспорт стали и алюминия из РФ договоренности между Вашингтоном и Брюсселем не повлияют, считают аналитики.

"Для компаний за пределами EC и США условия поставок не изменятся, так что эффект для российских поставщиков будет незначительным", - говорит руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. С ним согласны Смолин и Чуйко.

Администрация экс-президента США Дональда Трампа с 1 июня 2018 года ввела пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС на уровне 25% и 10% соответственно с целью защиты американской промышленности. ЕС ввел ответные тарифные меры на импорт из США.

О компаниях

НЛМК на своих активах NLMK Indiana, NLMK Pennsylvania и Sharon Coating в США производит горячекатаный, холоднокатаный и оцинкованный стальной прокат.

В дивизион Evraz Северная Америка входит шесть производственных предприятий - в Портленде (штат Орегон, США), Пуэбло (штат Колорадо, США), Реджайне (Саскачеван, Канада), Калгари, Камроуз и Ред-Дир (Альберта, Канада), а также 18 перерабатывающих предприятий в Канаде и США.

Evraz является лидером по производству рельсов в Северной Америке, а также крупнейшим производителем труб большого диаметра и ведущим производителем листовой стали.