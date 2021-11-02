Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Казахстана в Москве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во вторник встретится в Москве со своим казахстанским коллегой Аскаром Маминым.

Как сообщила пресс-служба кабмина, премьер-министры планируют обсудить ключевые вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, реализацию крупных совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и других областях. Мишустин и Мамин также поговорят об актуальных вопросах взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств (СНГ).

Контакты премьеров

В предыдущий раз Мишустин и Мамин провели рабочую встречу в августе в столице Казахстана Нур-Султане. Тогда же они осмотрели центр управления офиса цифрового правительства республики.

По итогам переговоров российский премьер предложил подготовить новые совместные проекты двух стран. В качестве перспективных направлений для увеличения объемов торговли он назвал такие отрасли, как горнодобывающая промышленность, энергетика, в том числе возобновляемая, мирный атом, информационные технологии. Мамин в свою очередь отметил, что отношения между странами "динамично развиваются по всему спектру двусторонних отношений". По итогам переговоров стороны заключили ряд соглашений. Кроме того, в августе главы правительств РФ и Казахстана приняли участие в заседании Евразийского межправительственного совета в городе Чолпон-Ата в Киргизии.

Последний телефонный разговор Мишустина и Мамина состоялся 20 октября. Тогда они подчеркнули важность усиления борьбы с коронавирусом, а также обсудили торгово-экономическое сотрудничество, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, инфраструктуре и других областях.

Российско-казахстанское сотрудничество

В аппарате правительства РФ напомнили, что Россию и Казахстан "связывают многолетние традиции дружбы и взаимопомощи, культурная и духовная общность". Активно ведется торгово-экономическое, внешнеполитическое, военно-техническое, межрегиональное, межпарламентское и культурно-гуманитарное сотрудничество, перечисляется в материалах к встрече. В кабмине также отметили динамику восстановления и наращивания взаимной торговли. Ее объем, по данным за январь - август нынешнего года, увеличился на 34,5%, до $16,1 млрд, к аналогичному периоду 2020-го.

Как отметили в аппарате правительства, постоянно ведется работа по развитию и совершенствованию правовой базы сотрудничества регионов России и Казахстана. Так, в настоящее время действует 67 соглашений о разностороннем сотрудничестве между регионами.

"Президентами России и Казахстана поставлены задачи в сфере экологии и рационального природопользования, транспорта и транспортной логистики, молодежной политики. Озвучен ряд перспективных инициатив в области атомной и водородной энергетики. В частности, Казахстану предложено рассмотреть возможность создания АЭС по российскому дизайну", - уточняется в материалах к переговорам Мишустина и Мамина. Кроме того, большое внимание уделяется и развитию транспортно-логистического потенциала России и Казахстана.

Преимущества российско-казахстанского партнерства в полной мере проявились в условиях пандемии коронавирусной инфекции, продолжили в аппарате кабмина. В частности, "в кратчайшие сроки" было согласовано и начато совместное производство российской вакцины "Спутник V" на Карагандинском фармацевтическом комплексе, с начала года в Казахстан доставлена субстанция для розлива 7,25 млн комплектов вакцины.

Москва поддерживает усилия Нур-Султана в качестве председателя в органах Евразийского экономического союза. Стороны координируют усилия как в общих интеграционных объединениях (ОДКБ, СНГ и ШОС), так и в рамках ООН, ОБСЕ, других международных площадок, в соответствии с Договором между РФ и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.

Об Аскаре Мамине

Мамину 56 лет, он занимает пост премьер-министра Казахстана с февраля 2019 года. В январе нынешнего года президент республики Касым-Жомарт Токаев переназначил его на должность главы правительства.

С 2016 по февраль 2019 года Мамин занимал пост первого заместителя премьер-министра Казахстана в правительстве Бакытжана Сагинтаева. В карьере Мамина были в том числе должности акима (мэра) Астаны (нынешний Нур-Султан), министра транспорта и коммуникаций Казахстана и др.

Мамин владеет русским языком.