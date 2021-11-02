Свердловские власти направят 320 млн рублей на поддержку пострадавших от засухи аграриев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Свердловской области планирует выделить до конца 2021 года дополнительно 320 млн рублей на поддержку пострадавших от засухи аграриев, сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

"Правительством Свердловской области по поручению, ранее данному губернатором Евгением Куйвашевым, запланирована на 2021 год дополнительная государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей региона. По предварительным данным, ее объем составит около 320 млн рублей. Средства предполагается выделить для минимизации финансовых потерь, которые понесли аграрии в засуху этим летом", - говорится в сообщении.

За счет поддержки будут увеличены субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока, технической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства в Свердловской области. В настоящее время готовится нормативная база для реализации этого решения, отмечается в сообщении.

Кроме того, область до конца года рассчитывает также получить господдержку из средств резервного фонда правительства России в виде компенсации части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота. Все необходимые заявки и обращения для этого поданы.

Куйвашев ввел 22 июля на 39 территориях (всего 94) Свердловской области режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Позже он сообщил, что убытки от очень жаркой погоды составят как минимум 2-3 млрд рублей. Режим ЧС был снят в конце октября.