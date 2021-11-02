В прокуратуре заявили, что темпы газификации на Дальнем Востоке составляют почти 20%

ТАСС, 2 ноября. Темпы газификации на Дальнем Востоке составляют 19,8% при среднероссийском показателе 71,4%. Об этом сообщает во вторник пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

"Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу проанализировано исполнение в дальневосточных регионах законодательства о газоснабжении. С учетом специфики округа темпы газификации природным газом в округе составляют 19,8% (при среднероссийском показателе 71,4%). В настоящее время газифицировано 166 населенных пунктов, в том числе в Республике Саха (Якутия) - 102, Хабаровском крае - 32, Сахалинской области - 29. В ходе надзорных мероприятий прокурорами пресечено более 270 нарушений закона", - говорится в сообщении.

В Якутии по представлению прокуратуры из бюджета республики на программные мероприятия по газификации дополнительно выделено 47 млн рублей. В Хабаровском крае в бюджет Вяземского района на 2021 год дополнительно включены 10 млн рублей на мероприятия по строительству газопровода.

В Амурской области по иску прокурора космодрома Восточный суд обязал администрацию закрытого административно-территориального образования Циолковский обеспечить газификацию котельной, что и было исполнено. В связи с ненадлежащим контролем за реализацией программы два должностных лица регионального министерства ЖКХ привлечены к дисциплинарной ответственности.

Бесхозяйные объекты газоснабжения выявлены в Якутии, по инициативе прокуроров органами местного самоуправления в собственность оформлено 72 объекта, организована работа по постановке на учет еще свыше 8 тыс. объектов.