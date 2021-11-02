Топ-менеджер ВТБ заявил о переломе тренда в сберегательной модели россиян

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россияне в третьем квартале 2021 года вновь обратили внимание на классические депозиты. Этот продукт становится альтернативой не только накопительным счетам, но и инвестиционным продуктам, заявил на пресс-конференции заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Третий квартал переломил тренд в сберегательной модели населения: клиенты вновь обратили внимание на классические депозиты, которые в условиях растущих ставок становятся альтернативой не только накопительным счетам, но и инвестиционным продуктам, - отметил Печатников. - Сегодня средневзвешенная доходность по ним уже превышает инфляцию и консервативные стратегии инвестирования. Поэтому до конца года и в следующем году, по нашим прогнозам, динамика по рынку депозитов будет позитивной. Портфель средств до востребования, напротив, снизит темпы роста и останется практически на уровне этого года. В результате объем инвестиционных вложений населения, который продолжит рост, впервые сравняется с остатками на счетах".

Согласно прогнозу ВТБ, по итогам года рост рынка депозитов и средств до востребования составит 3,2% против 8% в прошлом году. "При этом в четвертом квартале рынок вырастет более значительно, чем за октябрь - декабрь 2020 года, что связано с ростом ставок по вкладам на рынке. ВТБ планирует рост выше рынка по итогам года. В 2022 году продолжится текущий тренд на увеличение ключевой ставки, а также на переток средств с накопительных счетов в депозиты. Изменение тенденции, по нашим оценкам, возможно не раньше конца следующего года", - добавил Печатников.

По кредитам физических лиц в 2021 году рынок вырастет примерно на 22%, ожидает топ-менеджер. В базовом сценарии ВТБ намерен показать схожие темпы роста.