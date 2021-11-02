Кабмин расширил план мероприятий по развитию острова Русский

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство России расширило план по реализации Концепции развития острова Русский. Как сообщили во вторник в пресс-службе кабмина, обновленный документ включает создание инфраструктуры для инновационного научно-технологического центра "Русский", строительство крупного гостиничного комплекса, реконструкцию инженерных сооружений и восстановление лесов.

"Одно из главных мероприятий предполагает строительство инфраструктуры для инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" в 2023-2027 годах. ИНТЦ появится на базе Дальневосточного федерального университета и станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса. Для этого на 245 га земли будет построен научно-производственный блок, обустроены образовательные и деловые площадки. Внешне центр будет соответствовать самым современным архитектурным тенденциям", - отметили в кабмине.

План также включает реконструкцию системы водоотведения бухты Новик в 2022-2024 годах, так как на данный момент ее загрязняют технические и ливневые стоки. Необходимость санитарно-оздоровительных работ в лесах связана с тем, что в 2021 году около 75 тыс. деревьев на острове были повреждены или уничтожены ледяным дождем. Как уточнятся в сообщении пресс-службы, часть деревьев будет обрезана, часть вырублена, а на их месте высадят новые.

Кроме того, до 2030 года на острове появится новый гостиничный комплекс "Приморские тропики". На его территории будут отели, конференц-залы, аквапарк и спортивные объекты. Общая площадь комплекса составит порядка 350 тыс. кв. м.

Концепция развития острова Русский была утверждена в 2019 году. Ее главная цель - создание правовых и экономических условий для его становления в качестве международного научно-образовательного и технологического кластера.