В Ингушетии за три квартала выросло на 25% производство изделий из резины и пластмассы

МАГАС, 2 ноября. /ТАСС/. Объем производства изделий из резины и пластмассы вырост в Республике Ингушетия по итогам трех кварталов более чем на четверть (25,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщили в управлении Росстата по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Производство резиновых и пластмассовых изделий. Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в сентябре 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 48,8%, в январе-сентябре 2021 года - 125,4%", - говорится в сообщении.

Из обрабатывающих производств также выросли и объемы производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 5,6% к трем первым кварталам прошлого года. При этом объемы производства одежды остались прежними. Однако производство пищевых продуктов и напитков незначительно снизилось - до 99,4% и 98,1% соответственно.

Что касается вида деятельности "Добыча полезных ископаемых", в январе-сентябре индекс вырос на 14,1%.

Ранее власти региона сообщали, что для поддержки промышленности и сельского хозяйства в республике планируется создание круглогодичной сельскохозяйственной и промышленной ярмарки. В основе бизнес-модели заявлено предоставление в аренду торговых мест и оказание сопутствующих услуг.