Главгосэкспертиза одобрила проект второго моста через реку Обь в Югре

ТАСС, 2 ноября. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект второго мостового перехода через реку Обь возле крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа - Сургута. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

Существующий мост через Обь в районе Сургута является единственным, обеспечивающим автотранспортное сообщение промышленно развитого ХМАО с другими территориями Уральского федерального округа и России в целом. Перегруженность моста превышает нормативный показатель в 2,5 раза.

"Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную повторно проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство мостового перехода через реку Обь в районе города Сургута. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

В январе 2021 года эксперты Главгосэкспертизы России по итогам аудита проекта строительства второго моста через реку Обь возле Сургута рекомендовали уточнить гидрологические характеристики Оби, оптимизировать конструктивные решения в части зданий и сооружений. Эксперты положительно оценили, что работы планируется осуществлять вблизи имеющейся инфраструктуры - это позволяет сократить затраты.

В Главгосэкспертизе добавили, что на трассе будущего мостового перехода, кроме моста через Обь, разместят семь мостов и путепроводов, две транспортные развязки, водопропускные трубы, а также линии связи. Расчетная скорость движения на участке автодороги второй категории составляет 120 км/час, на участках магистральных дорог - 90 км/час.

О проекте

В настоящее время через Сургут проходит федеральная трасса Р404 Тюмень - Нижневартовск, это единственная дорога, соединяющая север России (Западной Сибири) и Тюменскую область. Также транспортная система города включает вантовый мост через реку Обь длиной 2 110 км, запущенный в эксплуатацию в 2000 году. Но действующий мост не выдерживает возрастающий объем транспортного потока. По оценкам региональных властей, сейчас мост работает в режиме постоянной перегрузки: при интенсивности 5 тыс. машин в сутки по дороге фактически проезжают более 14 тыс. транспортных средств.

Строительство моста на этом участке Оби обсуждалось с 2012 года, но переносилось из-за высокой стоимости. Сейчас его планируется строить как объект федерального значения. Планируемые сроки возведения - 2021-2025 годы. Оценочная стоимость реализации объекта - 63,2 млрд рублей.

Мост планируют построить на территории Сургутского и Нефтеюганского районов, а также городского округа Сургут. В составе сооружения предусмотрены три участка автомобильной дороги, инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, восемь мостов через водотоки, включая мост через основное русло реки Обь, путепроводы, транспортные развязки на пересечении с автомобильными дорогами Нефтеюганск - Сургут и Восточная объездная Сургута, технические средства организации дорожного движения и другие объекты. Общая длина мостового перехода составит около 44 км, в том числе длина моста через реку Обь - 1,7 км.