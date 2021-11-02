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Акции "Сегежа груп" на Мосбирже растут более чем на 5% на публикации отчетности

Цена бумаг на открытии торгов достигала 11,05 рубля за акцию

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций "Сегежа груп" (входит в АФК "Система") на открытии торгов на Московской бирже росла более чем на 5% и в моменте достигала 11,05 рубля за бумагу (+5,08%), свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:03 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 10,96 рубля за бумагу (+4,22%).

Выручка лесопромышленного холдинга Segezha Group за январь - сентябрь 2021 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 36% и составила 68,28 млрд рублей.

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