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Энергетический кризис в Европе

Welt: Путин одним предложением показал, что доминирование России на рынке газа бесспорно

По данным издания, европейский газовый рынок вздохнул с облегчением после того, как президент России поручил увеличить поставки топлива в хранилища "Газпрома" в Европе
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Европейский газовый рынок вздохнул с облегчением после того, как президент России Владимир Путин поручил увеличить поставки топлива в хранилища "Газпрома" в Европе. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Die Welt.

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Автор отметил, что поручение выглядело "почти как сделанное мимоходом замечание". "Российский президент не решил энергетический кризис в Европе", но его фраза "показала, что доминирование России на рынке бесспорно", - говорится в статье.

"В то время как "зеленые" спорят с социал-демократами и Свободной демократической партией на переговорах о коалиции по вопросу "Северного потока - 2", Путин одним предложением обрушивает цены на газ", - отметила Die Welt. Газета пишет, что "еще пока не ясно, как много газа дополнительно поставит российский экспортный монополист ["Газпром"]". "Но реакция рынков последовала моментально: в [минувший] четверг цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF упала на 12% - индикатор разрядки на газовой рынке в Европе", - говорится в материале.

27 октября Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ увеличить поставки в хранилища компании в Европе. По мнению президента, "это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства "Газпрома", снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом". Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что "Газпром" выполнит это поручение.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЭнергетический кризис в Европе
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