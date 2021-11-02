Основатель сети "Теремок" просит власти Москвы разрешить ресторанам пускать гостей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Основатель сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором попросил разрешить ресторанам пускать гостей в помещения в период нерабочих дней. Об этом говорится в письме предпринимателя, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Вчера и сегодня мы стали свидетелями совершенно недопустимого поведения ведущей американской корпорации McDonald’s в столице. Своей работой они грубо нарушают ваш указ, допуская посетителей в помещения ресторанов. Мы тоже хотим так работать, но не можем и не имеем права, так как указ соблюдаем", - отметил Гончаров в своем письме. Он указал, что в "Теремке" заранее подготовились и перенесли кассы ресторанов к входной двери. Покупатели получают заказ, находясь на улице.

"Я не призываю запретить работать McDonald’s, я прошу разрешить всем ресторанам Москвы запускать посетителей внутрь помещения. Но если это запрещено, то должно быть запрещено всем", - подчеркнул Гончаров.

В свою очередь в компании McDonald’s сообщили ТАСС, что их предприятия "работают только навынос, гости также могут забирать уже готовый заказ, сделанный предварительно в мобильном приложении". "Внутри предприятий посадки нет", - заверили в компании.

Как уточнили агентству в правительстве Москвы, с 28 октября по 7 ноября включительно кафе, рестораны, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха, "открыты только для продажи блюд навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов". "Принимать посетителей смогут только рестораны при гостиницах и хостелах, а также корпоративные столовые и буфеты. Важное условие - они будут доступны только постояльцам и сотрудникам", - сказали в столичном правительстве.