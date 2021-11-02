Россия нарастила добычу угля за 10 месяцев на 9%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Добыча угля в РФ в январе - октябре 2021 года возросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 359,572 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

Добыча угля в октябре выросла на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 39,798 млн тонн.

Поставки российского угля на внутренний рынок, в том числе на собственные нужды компаний, увеличились в октябре на 2,7%, до 15,48 млн тонн. В том числе для обеспечения электростанций было поставлено 5,925 млн тонн, что на 9,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Поставки угля на нужды коксования выросли на 3,5%, до 3,16 млн тонн.

Экспорт российского угля в октябре увеличился на 3,2%, до 18,596 млн тонн. В том числе коксующегося угля было экспортировано 2,128 млн тонн, что на 12,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Из общего объема экспорта поставки угля из РФ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в октябре составили 5,069 млн тонн, сократившись на 12,6%. Из них коксующегося угля в страны региона было поставлено 491,3 тыс. тонн, что на 18,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Добыча крупнейших угольных компаний в октябре составила: СУЭК - 8,163 млн тонн угля (-5,5%), УК "Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК) - 3,511 млн тонн (-4,4%), ХК "СДС-уголь" - 1,674 млн тонн (-9,1%), "Востсибуголь" - 1,318 млн тонн (+19%), УК "Южный Кузбасс" (входит в "Мечел") - 694,3 тыс. тонн (-8,3%), ХК "Якутуголь" (входит в "Мечел") - 381,6 тыс. тонн (-11,4%).