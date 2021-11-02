Лидер "зеленых" считает, что Германия уязвима для шантажа в вопросе энергоснабжения

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок вновь выразила мнение, что Россия якобы прибегает к шантажу в вопросах энергоснабжения. Свою точку зрения она высказала во вторник в эфире телеканала ZDF.

"Должно быть ясно, и это показывает газовая дискуссия: нас можно шантажировать ископаемыми видами топлива. Мы это видели на примере России", - утверждала Бербок, которая в новом правительстве ФРГ может занять пост главы МИД. Она призвала ускорить процесс перехода на альтернативные источники энергии.

"Путь перехода на возобновляемые источники означает больше безопасности и в конечном счете больше социальной справедливости", - считает лидер "зеленых".

Она известна своей критической позицией по отношению к проекту "Северный поток - 2" и Москве в целом. До этого Бербок неоднократно призывала остановить строительство газопровода, а затем - не выдавать лицензию на его эксплуатацию. При этом ранее в кабинете министров ФРГ заявили о том, что компания "Газпром" полностью придерживается своих обязательств в рамках действующих контрактов. Заполненность хранилищ газа в Германии находится на уровне около 70%.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Москвой энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу".