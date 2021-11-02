Банки в РФ приняли за сутки заявки от бизнеса на 23,7 млрд рублей по программе ФОТ 3.0

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские банки приняли свыше 5,5 тыс. заявок на общую сумму 23,7 млрд рублей по программе ФОТ 3.0, предполагающей кредитование бизнеса, пострадавшего из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Банки 1 ноября начали заключать кредитные соглашения. Мы видим достаточно активное вовлечение кредитных организаций: некоторые из них стали анонсировать программу и собирать заявки бизнеса заранее - с 25 октября. За сутки подано больше 5,5 тыс. заявок на общую сумму 23,7 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.