Банки в РФ приняли за сутки заявки от бизнеса на 23,7 млрд рублей по программе ФОТ 3.0

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские банки приняли свыше 5,5 тыс. заявок на общую сумму 23,7 млрд рублей по программе ФОТ 3.0, предполагающей кредитование бизнеса, пострадавшего из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
"Банки 1 ноября начали заключать кредитные соглашения. Мы видим достаточно активное вовлечение кредитных организаций: некоторые из них стали анонсировать программу и собирать заявки бизнеса заранее - с 25 октября. За сутки подано больше 5,5 тыс. заявок на общую сумму 23,7 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.
В министерстве уточнили, что в настоящее время по данной программе уже принимают заявки 26 банков из отобранных для участия в ней.
Согласно условиям ФОТ 3.0, получить поддержку могут кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, зоопарки, а также компании, которые занимаются стоматологической практикой, дополнительным образованием, ремонтом компьютеров и предметов личного потребления, физкультурно-оздоровительной деятельностью, организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий - юридические лица и ИП. Ключевое условие программы - сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться на основании данных ФНС.
Заключение кредитных соглашений продлится до 30 декабря.