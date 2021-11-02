Цыбульский: дорога между архангельской Мезенью и западом НАО поможет развитию территории

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Строительство дороги между городом Мезень Архангельской области и населенными пунктами в западной части Ненецкого автономного округа (НАО) будет способствовать развитию территории, рассказал во вторник ТАСС губернатор области Александр Цыбульский. По его словам, наличие такой дороги сделает жизнь людей более качественной.

"Нужна дорога, соединяющая села запада Ненецкого автономного округа и наш город Мезень, с социальной точки зрения она оправдана. Западная часть округа традиционно тяготела к Мезени и Архангельску и даже для получения услуг традиционно оттуда ездят в Архангельск. Потому что просто удобнее, они на машине или снегоходе могут доехать. А до Нарьян-Мара нужно лететь 2,5 часа на вертолете, это неудобно", - сказал Цыбульский.

Ненецкий АО не имеет круглогодичного автомобильного сообщения с другими регионами. В настоящее время ведется строительство дороги Нарьян-Мар - Усинск, который свяжет округ с Республикой Коми. Зимой между НАО и Коми транспорт ездит по зимней сезонной дороге Нарьян-Мар - Усинск.

Планируется, что до конца года будут завершены расчеты по экономической модели строительства дороги Архангельск - Нарьян-Мар. "В целом, это было бы нелишним. Но с учетом количества населения Ненецкого округа, я не знаю нужно ли это, - добавил собеседник агентства. - Я бы сказал, что скорее нужна дорога, соединяющая села запада НАО и наш город Мезень. В этом смысле, мне кажется, не нужно излишне политизировать этот вопрос, а смотреть с точки зрения удобства людей. Понятно, что с этими страхами по объединению со стороны жителей НАО, мне кажется, что мы из ложных целей теряем возможность сделать жизнь людей более качественной".

По словам Цыбульского, с экономической точки зрения целесообразно довести дорогу до поселка Индига в НАО, где планируется строительство глубоководного порта. "Наверное, имеет смысл связывать Индигу с Архангельском, поскольку там глубоководный порт. Все-таки в Нарьян-Маре порт хоть и есть, но он речной, навигация короткая и с экономической точки зрения он менее интересный. И глубины большим судам не позволяют зайти", - отметил губернатор.