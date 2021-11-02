Цена газа в Европе вновь упала до $750 за 1 тыс. куб. м

ТАСС, 2 ноября. Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник вновь рухнула до $750 за 1 тыс. кубометров после того как утром поднялась выше $850, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в период с 12:10 до 12:16 мск упала до $750 за 1 тыс. куб. м, или 62,55 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общее снижение цены за день составляет около 4%.

Падение стоимости газа произошло одновременно с заявлениями пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия не меняет своих планов по наращиванию поставок газа в Европу после 8 ноября, когда будут заполнены ее собственные газовые хранилища.

Цена газа в Европе начала снижаться на прошлой неделе после того как президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ 8 ноября увеличить поставки в хранилища компании в Европе. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что газовый холдинг выполнит это поручение.