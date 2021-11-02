Доступ к мобильному интернету в малочисленных селах Татарстана обойдется в 1,6 млрд рублей

КАЗАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Мобильный интернет появится в 624 малочисленных населенных пунктах Татарстана до 2030 года. На установку базовых станций потребуется порядка 1,6 млрд рублей, сообщил на брифинге во вторник замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Альберт Яковлев.

"В 2022 году начнется реализация федеральной программы по обеспечению мобильным интернетом малочисленных населенных пунктов России. Согласно условиям федеральной программы, в населенных пунктах с количеством проживающих от 100 до 500 человек, где отсутствует мобильный доступ в сеть Интернет, на федеральные средства будут устанавливаться базовые станции высокоскоростного мобильного интернета LTE", - сказал Яковлев.

По его словам, в Татарстане мобильный доступ в интернет отсутствует в 624 населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек. "Всего на установку базовых станций в 624 населенных пунктах необходимо ориентировочно 1,6 млрд рублей. Учитывая малонаселенность населенных пунктов, для операторов мобильной связи установка базовых станций в них нерентабельна, поэтому программа будет реализовываться на федеральные средства", - сказал Яковлев.

Он отметил, что исполнителем указанной программы является ПАО "Ростелеком". Программа будет реализовываться равными долями до 2030 года.