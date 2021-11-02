"Газпром" не бронировал допмощности транзита газа через Украину в I-III кварталах 2022 г.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в I-III кварталах 2022 года на аукционе во вторник. Это следует из данных платформы RBP.

"Оператор ГТС Украины" во вторник предложил на аукционе транзитные мощности на I-III кварталы 2022 года в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка". Но по итогам аукциона, который завершился в 14:00 мск, они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м в год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

"Газпром" также не забронировал на I-III кварталы 2022 года мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89 млн куб. м в сутки.