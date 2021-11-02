Цена летнего дизеля на бирже обновила максимум

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Биржевая цена на летнее дизельное топливо по территориальному европейскому индексу по итогам торгов во вторник достигла 52,48 тыс. рублей за тонну и вновь обновила рекордное значение. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена на летний дизель выросла за день на 0,2% и составила 52,48 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. Предыдущий ценовой рекорд был установлен 26 октября (52,42 тыс. рублей за тонну).

Межсезонное и зимнее дизельное топливо торгуются близко к рекордным значениям. Так, стоимость межсезонного дизеля увеличилась на 0,2%, до 53,64 тыс. рублей за тонну, а зимнего дизеля - на 0,1%, до 58,98 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут вырос в цене на 0,6%, до 26,59 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подорожал на 0,5%, до 53,55 тыс. рублей за тонну, цена бензина Аи-95 также выросла на 0,5% и составила 54,67 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов выросла на 4,5%, до 38,11 тыс. рублей за тонну.

Единственным подешевевшим видом топлива на бирже стало топливо для реактивных двигателей (авиакеросин). Его стоимость уменьшилась на 0,7%, до 57,84 тыс. рублей за тонну после того, как днем ранее установила очередной рекорд.