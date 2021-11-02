Почти 310 млрд рублей предусмотрено в проекте бюджета Москвы на 2022 г. на выплаты жителям

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Порядка 310 млрд рублей запланировано в бюджете Москвы на выплаты горожанам по различным программам в следующем году. Мерами социальной поддержки за счет средств городского бюджета охвачено 4,5 млн москвичей, сообщила во вторник руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"Социальная поддержка жителей города - наибольшая по объему финансирования из городского бюджета социальная программа. В 2022 году на ее реализацию предусмотрено почти 603 млрд рублей. На выплату пособий, доплат, компенсаций в рамках этой программы запланировано 293,6 млрд рублей, а всего на выплаты жителям в денежной форме с учетом расходов в других государственных программах - 307 млрд рублей. Предусмотрены средства на индексацию с 1 января 2022 года размеров социальных выплат семьям с детьми, гражданам старшего поколения и инвалидам на 4,8%", - сказала Зяббарова в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

Она уточнила, что расходы на выплаты гражданам старшего поколения запланированы в объеме 193,9 млрд рублей, на выплаты семьям с детьми - 75,6 млрд рублей. "В полном объеме сохраняется система мер социальной поддержки в натуральной форме. И в рамках программы социальной поддержки жителей города общий объем ассигнований на предоставление натуральных льгот - 207 млрд рублей, с учетом расходов других государственных программ, на натуральные льготы предусмотрено 257,5 млрд рублей в целом по бюджету. Это льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, оплату проезда на городском общественном и пригородном транспорте, обеспечение граждан лекарственными препаратами, техническими средствами реабилитации, санаторно-курортными путевками", - добавила министр правительства Москвы.

Также в проекте бюджета предусмотрены средства для обеспечения социальных гарантий москвичам предпенсионного возраста. "Конечно, обязательно следует упомянуть важнейший источник поддержки - это расходы на оказание адресной социальной помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В проекте бюджета 6,5 млрд рублей предусмотрено на эти цели. В целом мерами социальной поддержки за счет средств городского бюджета охвачено 4,5 млн москвичей. Общие расходы на поддержку в денежной и натуральной форме в рамках всех государственных программ, предусмотренных в расходной части бюджета, составляют 564,5 млрд рублей", - заключила Зяббарова.

О проекте бюджета

Проект бюджета столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов внесли в Мосгордуму 15 октября. Депутаты столичного парламента рассмотрели документ на заседании всех профильных комиссий. Рассмотрение документа в первом чтении запланировано на пленарном заседании Мосгордумы, которое состоится в среду, 3 октября.

Доходы Москвы в 2022 году, согласно одобренному правительством города проекту закона о бюджете, превысят 3,261 трлн рублей, расходы составят более 3,633 трлн рублей. В 2023 году доходы столицы составят 3,444 трлн рублей, расходы запланированы в размере 3,732 трлн рублей. В 2024 году данные параметры будут равны 3,637 трлн и более 3,862 трлн соответственно. Дефицит бюджета в 2022 году составит 372 млрд рублей, в 2023 году - 288 млрд рублей, в 2024 году - 225,1 млрд рублей.