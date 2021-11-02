Яровая предложила увеличить субсидии на перелеты для жителей Дальнего Востока

"Предлагаю рассмотреть возможность и увеличить сумму финансирования, которая сегодня заявлена, напомню, 10,8 млрд рублей, еще на 1,5 млрд рублей ежегодно", - отметила Яровая во вторник в ходе обсуждения поправок "Единой России" ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Она напомнила, что ранее по инициативе партии был расширен список категорий граждан, которые могут пользоваться субсидируемыми авиаперелетами. В частности, в него вошли многодетные семьи. Кроме того, программа стала круглогодичной и распространилась на Крым, Краснодарский край и Калининград.

"То есть эта программа касается сегодня большой категории граждан в целом в стране. Но более 80% объема всего финансирования программы приходится на Дальний Восток. Хочу подчеркнуть, что деньги, которые выделяет государство, это фактически адресная финансовая поддержка граждан и семей для того, чтобы они могли беспрепятственно приобрести авиабилеты и использовать право на авиаперелет", - подчеркнула Яровая.

Она отметила, что льготные авиабилеты пользуются большим спросом. По словам Яровой, "чем больше меры поддержки государства, тем больше желания использовать такую возможность".

"Уверена, эти меры поддержки станут серьезным аргументом и в пользу того, чтобы повысить привлекательность Дальнего Востока в целом. А это важнейшая стратегическая задача", - подчеркнула Яровая.