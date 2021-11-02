Груз для АЭС "Руппур" в Бангладеш доставят по Северному морскому пути

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Атомный контейнеровоз "Севморпуть" доставит груз для АЭС "Руппур" (Республика Бангладеш). Об этом сообщил во вторник отдел коммуникаций Росатомфлота (предприятие Росатома).

"2 ноября атомный контейнеровоз "Севморпуть" ФГУП "Атомфлот" <…> вышел из порта Санкт-Петербург в направлении порта Владивосток. На борту единственного в мире транспортного судна с ядерной энергетической установкой - генеральный груз для строящейся АЭС "Руппур", - говорится в сообщении. Основная часть груза общим весом в 1 400 тонн - металлоконструкции и механизмы.

В настоящее время в акватории Северного морского пути (СМП) идет активный процесс ледообразования, но технические характеристики судна позволят ему пройти весь маршрут без ледокольной проводки, заверил генеральный директор Атомфлота Мустафа Кашка.

"Транспортный потенциал нашего судна уникален, - приводятся слова капитана атомного контейнеровоза "Севморпуть" Сергея Бралгина. - Мы автономны, способны брать на борт негабаритные и тяжеловесные грузы, что позволяет сократить количество судов, задействованных в морской перевозке. Атомный контейнеровоз оснащен кранами и может самостоятельно производить выгрузку на необорудованный причал. Эта операция отработана нами при работах на ледовом припае".

Планируется, что переход до порта назначения займет около 25 суток. Во Владивостоке груз будет выгружен для дальнейшей транспортировки в Республику Бангладеш.

Как ранее рассказал ТАСС заместитель директора Дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Максим Кулинко, Росатом намерен сделать каботажные перевозки по СМП с помощью лихтеровоза "Севморпуть" регулярными и по четкому расписанию. "Задачи, которые нам ставит государство, - это обеспечить развитие Северного морского пути в качестве полноценного морского коридора, который увязывает Дальний Восток с Северо-Западом России. И в этой части важнейшим элементом для решения этой задачи является движение по расписанию. Можно сказать, это "морская электричка", которую мы предполагаем запустить, начиная уже с будущего года", - сказал Кулинко.

О контейнеровозе "Севморпуть"

"Севморпуть" - ледокольно-транспортное судно (лихтеровоз) с атомной силовой установкой типа КЛТ-40. Крупнейшее из четырех когда-либо построенных невоенных торговых судов с ядерной энергетической установкой. Крупнейший по водоизмещению из лихтеровозов. Способен самостоятельно следовать во льдах толщиной до 1 м. Является единственным действующим грузовым судном с атомной силовой установкой. Построен в Керчи на судостроительном заводе "Залив". Введен в эксплуатацию 31 декабря 1988 года. Основные характеристики судна: мощность ядерной энергетической установки - 29 Мвт (40 000 л.с.); длина наибольшая - 260,23 м; ширина наибольшая - 32,2 м; водоизмещение - 61880 т; дедвейт судна - 33980 т.