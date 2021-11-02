Руководителем пресс-службы "ВКонтакте" стал Александр Проскурин

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Александр Проскурин возглавил пресс-службу "ВКонтакте". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании.

"Пресс-службу соцсети возглавил Александр Проскурин, который ранее руководил PR-аналитикой и IR-коммуникациями "ВКонтакте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Александр Проскурин будет публичным представителем и спикером соцсети, сфокусируется на работе с классическими и новыми медиа и на укреплении взаимоотношений с журналистами и медиаменеджерами.

В компании добавили, что Проскурин присоединился к команде "ВКонтакте" в 2014 году в качестве менеджера по маркетингу, с 2019 года возглавил направление PR-аналитики и IR-коммуникаций компании. В роли пресс-секретаря он продолжит руководить этим направлением.

Предыдущий руководитель пресс-службы "ВКонтакте" Руслан Карболсунов стал руководителем коммуникаций платформы для создателей контента.

"В роли PR-бизнес-партнера он будет глубоко интегрирован в команду разработки продуктов направления и отвечать за стратегию продвижения сервисов, пабликов и авторов "ВКонтакте", генерацию имиджевых спецпроектов и инфоповодов, взаимодействие с сообществом создателей контента в соцсети", - пояснили в пресс-службе.

Карболсунов присоединился к команде соцсети в 2016 году, с 2018 года возглавил пресс-службу и до сентября 2021 года вместе с командой отвечал за взаимодействие "ВКонтакте" с журналистами от лица десятков продуктов и направлений.