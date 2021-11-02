"Евраз" вложит 4 млрд рублей в модернизацию Нижнетагильского металлургического комбината

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Компания "Евраз" планирует до 2024 года модернизировать производство на Нижнетагильском металлургическом комбинате, что позволит улучшить качество воздуха в Нижнем Тагиле. Объем инвестиций составит свыше 4 млрд рублей, сообщил во вторник директор компании по координации природоохранной деятельности Максим Епифанцев на форуме "Сообщество", организованном Общественной палатой России.

"Евраз" дополнительно инвестирует свыше 4 млрд рублей в экологические проекты, которые позволят улучшить качество воздуха в Нижнем Тагиле", - отметил он, не уточнив, на сколько проекты позволят улучшить качество воздуха.

По информации компании, речь идет о строительстве новой биохимической установки коксохимического производства и внедрении на комбинате новой технологии производства пека с закрытием устаревших пекококсовых батарей. Биохимустановку планируется запустить в эксплуатацию в 2023 году, новое производство пека должно заработать в 2024 году.

Мероприятия включат в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Таким образом, инвестиции "Евраза" по проекту увеличатся до 10,2 млрд рублей. Компания реализовала уже шесть проектов по федеральной программе, вложив 4,3 млрд рублей.

Как рассказал Максим Епифанцев, с 2000 года на "Евраз НТМК" и "Евраз ЗСМК" в Новокузнецке закрыли 31 экологически грязный объект. Валовые выбросы комбинатов за этот период снизили более чем на 100 тыс. т. К 2024 году валовые выбросы предприятий "Евраза" в Нижнем Тагиле и Новокузнецке снизятся на 25%, а выбросы веществ первого-второго классов опасности - на 68%.

"Евраз" - металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане, которая входит в число крупнейших производителей стали в мире. Активы "Евраза" в Свердловской области представлены Нижнетагильским металлургическим заводом и Качканарским горно-обогатительным комбинатом.