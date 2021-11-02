США вместе с 75 партнерами анонсировали план инвестиций в инновационное сельское хозяйство

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты совместно с 75 партнерами запускают новый план глобальных инвестиций в инновационное сельское хозяйство в рамках борьбы с изменением климата и намерены привлечь на эти цели изначальное финансирование в размере $4 млрд. Об этом объявил во вторник на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго президент США Джо Байден.

"Сельскохозяйственному сектору тоже предстоит играть важную роль", - заявил американский лидер, отметив, что работники этой сферы находятся "на передовой борьбы с изменением климата".

Байден сообщил, что план был инициирован США совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами. "Вместе с ОАЭ я рад сообщить о запуске инновационной миссии в сфере сельского хозяйства по климату", - сказал он. По его словам, целью инициативы является стимулирование государственных и частных инвестиций в инновационное сельское хозяйство.

"Сегодня вместе с 75 партнерами мы запустим изначальные инвестиции на глобальном уровне в размере $4 млрд. Соединенные Штаты планируют мобилизовать $1 млрд из этих $4 млрд за следующие пять лет, и я призываю всех вас присоединиться к нам", - добавил глава Белого дома.