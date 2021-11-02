Бюджет Пензенской области на 2022 год планируется принять с дефицитом в 1,9 млрд рублей

ПЕНЗА, 2 ноября. /ТАСС/. Проект бюджета Пензенской области на 2022 год, внесенный губернатором региона Олегом Мельниченко в заксобрание, сформирован с дефицитом в 1,9 млрд рублей, следует из пояснительной записки к законопроекту, размещенной на сайте регионального парламента.

"Бюджет Пензенской области сформирован на 2022 год: по доходам - в объеме 66,3 млрд рублей, по расходам - 68,2 млрд рублей. <…> Проект бюджета сформирован с дефицитом на 2022 год в размере 1,9 млрд рублей", - говорится в документе.

Доходы на 2023 год прогнозируются в объеме около 67,6 млрд рублей при расходах более 67,7 млрд рублей, дефицит составит около 199 млн рублей. На 2024 год доходы запланированы в объеме 70,2 млрд рублей, расходы - более 69,4 млрд рублей, профицит составит около 778 млн рублей.

Бюджет Пензенской области на 2022 год останется социально-ориентированным, отмечается в документе. На развитие социокультурной сферы планируется направить 65,7% всех бюджетных расходов. В 2023-2024 годах расходы по этому направлению увеличат, согласно прогнозу, до 66,1% и 66,2% от общего объема расходов соответственно.

Как сообщается на сайте Заксобрания Пензенской области, публичные слушания по проекту бюджета пройдут 11 ноября. Рассмотрение бюджета в первом чтении депутатами регионального парламента ожидается на ближайшей сессии регионального парламента, которая состоится 19 ноября.

Бюджет Пензенской области на 2021 год депутаты приняли во втором и окончательном чтении с профицитом в 1,3 млрд рублей. С учетом поправок, внесенных в октябре, доходная часть бюджета составляет 72,9 млрд рублей, расходы - 73,2 млрд рублей, дефицит - 254 млн рублей.