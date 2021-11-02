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США намерены напрямую взаимодействовать с Китаем по его промышленной политике

По словам представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай, Вашингтон готов предпринимать все необходимые шаги для защиты американских производителей от ущерба, нанесенного "недобросовестной конкуренцией" со стороны КНР

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Китай является "крупнейшей движущей силой" увеличения избытка мощностей в сталелитейном секторе. С таким утверждением выступила во вторник представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай, подчеркнувшая также, что Вашингтон намерен напрямую взаимодействовать с Пекином по вопросам его политики в сфере развития промышленности и готов предпринимать все необходимые шаги для защиты американских производителей от ущерба, нанесенного "недобросовестной конкуренцией" со стороны КНР.

Выступая на конференции в Вашингтоне, Тай отметила, что в прошлом году объемы перепроизводства в сталелитейном секторе оценивались примерно в 600 млн тонн продукции. По словам представителя США на торговых переговорах, в ближайшие годы этот разрыв между спросом и предложением продолжит расти на фоне создания новых производственных мощностей. "Китай является крупнейшей движущей силой этого глобального избытка производственных мощностей, и он вложил миллиарды долларов в свою сталелитейную промышленность, нанося ущерб интересам работников в США и во всем мире. <...> На его (Китая - прим. ТАСС) долю приходится примерно 60% мирового производства стали", - утверждала Тай, слова которой приводит ее пресс-служба.

Представитель США на торговых переговорах напомнила, что в прошлом месяце она изложила стратегию вашингтонской администрации касательно "изменения торговых приоритетов [США в отношениях] с Китаем в целях защиты интересов" американских производителей. "Мы будем напрямую взаимодействовать с Китаем по вопросам его промышленной политики, но мы также предпримем все шаги для защиты себя от волн ущерба, нанесенного за последние годы в результате недобросовестной конкуренции. Мы должны быть готовы использовать все [имеющиеся] инструменты и изучать разработку новых среди прочего посредством сотрудничества с другими странами", - продолжила Тай.

В минувшие выходные Вашингтон и Брюссель объявили об урегулировании разногласий относительно пошлин США на сталь и алюминий из ЕС. Как поясняла министр торговли США Джина Раймондо, соглашение позволяет "ограниченному объему стали и алюминия из ЕС ввозиться в США без пошлин", хотя часть данных мер остается в силе. По сведениям агентства Блумберг, договоренности касаются отмены пошлин на продукцию на общую стоимость более $10 млрд в год. В свою очередь Тай ранее отмечала, что соглашение США и ЕС, помимо прочего, будет способствовать "решению проблемы глобального избытка производственных мощностей в КНР", а также "предотвращению утечки китайских стали и алюминия на американский рынок".

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