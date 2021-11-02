США намерены напрямую взаимодействовать с Китаем по его промышленной политике

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Китай является "крупнейшей движущей силой" увеличения избытка мощностей в сталелитейном секторе. С таким утверждением выступила во вторник представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай, подчеркнувшая также, что Вашингтон намерен напрямую взаимодействовать с Пекином по вопросам его политики в сфере развития промышленности и готов предпринимать все необходимые шаги для защиты американских производителей от ущерба, нанесенного "недобросовестной конкуренцией" со стороны КНР.

Выступая на конференции в Вашингтоне, Тай отметила, что в прошлом году объемы перепроизводства в сталелитейном секторе оценивались примерно в 600 млн тонн продукции. По словам представителя США на торговых переговорах, в ближайшие годы этот разрыв между спросом и предложением продолжит расти на фоне создания новых производственных мощностей. "Китай является крупнейшей движущей силой этого глобального избытка производственных мощностей, и он вложил миллиарды долларов в свою сталелитейную промышленность, нанося ущерб интересам работников в США и во всем мире. <...> На его (Китая - прим. ТАСС) долю приходится примерно 60% мирового производства стали", - утверждала Тай, слова которой приводит ее пресс-служба.

Представитель США на торговых переговорах напомнила, что в прошлом месяце она изложила стратегию вашингтонской администрации касательно "изменения торговых приоритетов [США в отношениях] с Китаем в целях защиты интересов" американских производителей. "Мы будем напрямую взаимодействовать с Китаем по вопросам его промышленной политики, но мы также предпримем все шаги для защиты себя от волн ущерба, нанесенного за последние годы в результате недобросовестной конкуренции. Мы должны быть готовы использовать все [имеющиеся] инструменты и изучать разработку новых среди прочего посредством сотрудничества с другими странами", - продолжила Тай.

В минувшие выходные Вашингтон и Брюссель объявили об урегулировании разногласий относительно пошлин США на сталь и алюминий из ЕС. Как поясняла министр торговли США Джина Раймондо, соглашение позволяет "ограниченному объему стали и алюминия из ЕС ввозиться в США без пошлин", хотя часть данных мер остается в силе. По сведениям агентства Блумберг, договоренности касаются отмены пошлин на продукцию на общую стоимость более $10 млрд в год. В свою очередь Тай ранее отмечала, что соглашение США и ЕС, помимо прочего, будет способствовать "решению проблемы глобального избытка производственных мощностей в КНР", а также "предотвращению утечки китайских стали и алюминия на американский рынок".