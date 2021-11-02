Объем промышленного производства в Карачаево-Черкесии вырос более чем на 8%

ЧЕРКЕССК, 2 ноября. /ТАСС/. Рост промышленного производства в Карачаево-Черкесии в январе - сентябре 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года составил более 8%. Об этом сообщили журналистам во вторник в Федеральной службе государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В январе - сентябре 2021 года индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 108,4%. На положительную динамику индекса повлияла деятельность предприятий обрабатывающих производств (104,7%) и организаций, осуществляющих деятельность в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха (119,2%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что положительная тенденция сохранилась также в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 103%. Объем добычи полезных ископаемых сократился на 4,9% и составил 95,1%.

Между тем, наибольшие темпы роста наблюдаются в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, которое возросло вдвое, также на 33% увеличилось производство напитков, на 29% - производство электрического оборудования и резиновых и пластмассовых изделий - на 29,8%. В шесть раз снизились объемы выпуска текстильных изделий, в 2,2 раза - производство бумаги и бумажных изделий, и на 19% - пищевых продуктов.

Индекс производства - показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Индекс производства используется при анализе динамики физического объема продукции.