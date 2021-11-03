Тарантино выставит на аукцион вырезанные фрагменты "Криминального чтива" в виде NFT

ТАСС, 3 ноября. Американский режиссер Квентин Тарантино выставит на аукцион семь вырезанных сцен из фильма "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994), в котором он выступил режиссером и сценаристом, в виде NFT-токенов. Как во вторник сообщил телеканал CNBC, на продажу также будут выставлены рукописный сценарий к фильму и собственные аудиокомментарии Тарантино.

"Я рад представить эти эксклюзивные сцены из "Криминального чтива" [его] поклонникам. Секретная сеть и секретные NFT-токены открывают совершенно новый мир, объединяющий деятелей искусства и [их] поклонников, и я очень рад быть частью этого [мира]", - приводит телеканал слова режиссера.

Все предметы будут выставлены на аукцион на крупнейшей торговой платформе для NFT opensea.io. Отмечается, что представленные фрагменты фильма смогут увидеть только купившие их на аукционе.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. NFT является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году. За время ее существования было продано свыше 5 млн токенов.

Известность пришла к Тарантино в 1994 году после выхода на экраны фильма "Криминальное чтиво", в котором он выступил режиссером и автором сценария. Кинолента, бюджет которой составил $8 млн, принесла $100 млн прибыли, получила главный приз Каннского фестиваля - "Золотую пальмовую ветвь", премию "Оскар" за оригинальный сценарий и еще ряд кинонаград. В числе работ Тарантино такие фильмы, как "Бешеные псы" (Reservoir Dogs, 1992), "Убить Билла" (Kill Bill: Vol. 1, 2003; Kill Bill: Vol. 2, 2004), "Джанго освобожденный" (Django Unchained, 2012). Шесть его лент входят в список "100 лучших фильмов всех времен и народов" по версии журнала FHM.