Кабмин утвердил перечень из пяти ведомств, чьи закупки осуществляются закрытым способом

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ добавило Росгвардию и Федеральную службу охраны (ФСО) в перечень ведомств, чьи госзакупки проходят в закрытом режиме. Распоряжение кабмина от 30 октября опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень федеральных органов исполнительной власти, их подведомственных учреждений и предприятий, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг которыми применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)", - говорится в документе.

В предыдущей редакции перечня, утвержденной правительством в 2017 году, присутствовали только Минобороны, Служба внешней разведки и ФСБ, а также подведомственные этим структурам госучреждения и предприятия. В новой версии документа, помимо этих ведомств, указаны также Росгвардия и ФСО.

Распоряжение вступит в силу с 1 января 2022 года.