Правительство упростило процесс получения выплат для пострадавших в результате ЧС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процесса получения выплат для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Об этом в среду сообщили в пресс-службе кабмина.

"В России усовершенствуют механизмы поддержки людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Для получения финансовой помощи таким гражданам больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение коснется граждан, которым положены единовременная материальная помощь и выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости. Теперь для их получения достаточно подтвердить только факт проживания в помещении, которое попало в зону ЧС.

Кроме того, новые меры затронут и индивидуальных предпринимателей, чье имущество пострадало в результате терактов и контртеррористических операций. Им будут выплачиваться такие же компенсации, как и юридическим лицам. Ранее размеры господдержки пострадавшим предпринимателям не были четко регламентированы.