Группа "Руст" продает польскую дочернюю компанию CEDC за $1 млрд

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Руст", специализирующаяся на производстве алкоголя, заключила договор по продаже своей польской дочерней компании Central European Distribution Corporation (CEDC) компании Maspex за $1 млрд. Об этом говорится в сообщении "Руст".

"Группа компаний "Руст" объявила о подписании соглашения по продаже своей польской дочерней компании CEDC International Sp. z o.o. (CEDC) группе компаний Maspex", - отмечается в сообщении.

В соответствии с условиями сделки, стоимость CEDC составляет 3 млрд 890 млн польских злотых (приблизительно $1 млрд), добавили в компании.

Как отметили в "Руст", компания CEDC, приобретенная в 2013 году, является лидером по производству и дистрибуции алкогольных напитков на рынке Польши с годовым объемом продаж более 19 млн девятилитровых коробов. CEDC производит такие бренды, как Absolwent, Żubrówka, Bols, Royal, Soplica, а также является ведущим импортером алкогольных напитков в Польше, выступая дистрибутором ликера Jägermeister, вин Carlo Rossi, игристых вин Gancia, коньяков Remy Martin, а также брендов Metaxa, Grant’s, Campari и Aperol. CEDC принадлежат два завода по производству водки в Польше с годовой производственной мощностью более 780 млн бутылок водки и три лицензированных склада.

"За 7 лет с момента приобретения в 2013 году, CEDC стала лидером во всех водочных сегментах польского рынка, удвоив как свою долю рынка (до 47%), так и EBITDA - данный показатель превысил 100 млн долларов. Учитывая значительные успехи по увеличению капитализации бизнеса CEDC, группа компаний "Руст" приняла предложение о продаже CEDC стратегическому инвестору - Maspex", - говорится в сообщении. В компании добавили, что сделка соответствует стратегии группы компаний "Руст", которая предполагает фокус на дальнейшем росте российского рынка и международной экспансии своих глобальных брендов.

При этом "Руст" останется дистрибутором алкогольных брендов CEDC на ключевых международных рынках, а CEDC продолжит осуществлять продажи брендов "Русский Стандарт" и Gancia в Польше.

О компаниях

"Руст" является одним из крупнейших производителей водки в мире с собственными производственными и дистрибуционными мощностями в России, Великобритании, Венгрии и США. Портфель "Руста" включает водку "Русский стандарт" и другие флагманские бренды - такие, как "Зеленая марка", "Парламент" и "Талка", которые экспортируются в более чем 85 стран мира. В дистрибуционный портфель компании входит итальянское игристое вино Gancia, а также ряд других импортных брендов, в том числе Remy Martin и Jägermeister. Основатель и председатель совета директоров группы компаний "Руст" - Рустам Тарико.

Maspex является крупнейшей частной польской компанией в пищевой промышленности и одной из крупнейших в Центральной и Восточной Европе. Группа является лидером на рынке соков, нектаров и напитков в Польше, Чехии, Словакии, Румынии и их ведущим производителем в Венгрии, Болгарии, Литве и Латвии. Группа также является ведущим производителем продуктов быстрого приготовления в Центральной и Восточной Европе и лидером на рынке макаронных изделий, джемов и соусов, а также крупным производителем кетчупов, готовых блюд и готовых овощных продуктов в Польше. В портфель компании входят 67 брендов, ее продукция представлена в более 60 стран мира.

В 2020 году консолидированный оборот Maspex превысил 5 млрд польских злотых.