Эксперты рассказали, сколько россиян готовы пересесть на экоавтомобили

Сменить машину на бензине или дизеле на экологичный автомобиль уже сейчас готовы 27% россиян, при этом 53% автолюбителей собираются пересесть на "зеленый" транспорт при появлении соответствующей инфраструктуры. Об этом свидетельствуют данные исследования компании "СберАвто" (входит в экосистему Сбера), опубликованные в среду.

Почему его так мало в России?

Автотранспорт на газе: экологичный, экономичный, безопасный. Почему его так мало в России?

В то же время 10% автомобилистов готовы сменить классический автомобиль на экологичный только в том случае, если другие автомобили вообще перестанут производить, еще 10% не рассматривают для себя переход на экотранспорт ни при каких условиях.

Отмечается, что наиболее заинтересоваными в покупке экоавто оказались жители Новосибирска (36%), Уфы (33%), Челябинска (33%) и Краснодара (32%). При этом 41% респондентов считают перспективными электрические двигатели, 37% отдают предпочтение гибридным и только 9% проявили интерес к водородному типу.

Говоря о преимуществах экотранспорта, россияне указали на существенную экономию в заправке или подзарядке (58%), отсутствие вреда для экологии (49%) и более простое обслуживание (44%). При этом среди недостатков опрошенные выделили слабо развитую инфраструктуру для зарядки и заправки (71%), небольшое количество специализирующихся на этом виде транспорта станций технического обслуживания (52%), слишком малый запас хода у существующих на рынке моделей (51%) и их высокую стоимость (46%).

В целом почти все опрошенные верят в массовый переход российского рынка на автомобили с экологически чистыми типами привода в перспективе ближайших 20 лет, лишь 12% респондентов считают, что "зеленый" транспорт не приживется на отечественном авторынке.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. российских автовладельцев.