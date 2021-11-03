ЦБ Афганистана разрешил клиентам снимать со счетов по 400 долларов в неделю

ТАСС, 3 ноября. Центральный банк (ЦБ) Афганистана объявил в среду, что владельцы валютных счетов внутри страны смогут снимать с них по $400 в неделю. Об этом сообщило афганское информационное агентство The Khaama Press.

Как указал афганский Центробанк, "граждане, имеющие в банках страны долларовые счета, могут снимать с них по $400 в неделю, но не более $1 200 в месяц". Такое распоряжение ЦБ объяснил необходимостью "решения проблем вкладчиков и облегчения процесса выплаты депозитов клиентам".

Кроме того, ЦБ запретил коммерческим банкам "переводить средства с личных счетов клиентов на счета юридических лиц без документов, подтверждающих необходимость указанной банковской операции". Центробанк также сообщил, что лицам, которые переводят наличные средства на банковские счета, "с сегодняшнего дня разрешается снимать и переводить эти средства в полном объеме".

Минувшим днем пришедшие к власти сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) призвали жителей страны использовать в своих экономических операциях только национальную валюту - афгани. В начале октября ЦБ Афганистана издал постановление, согласно которому все торговые операции в стране отныне должны производиться только в национальной валюте. Как отмечалось, данная мера касается валютных операций только внутри страны и не затрагивает международную торговлю.