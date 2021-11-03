Инвесторы вложили в экономику Москвы 24 трлн рублей за 10 лет

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Москвы увеличился в 2,7 раза за последние 10 лет, в общей сложности за этот период в экономику города инвесторы вложили 24 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики в среду.

"Москва является одним из самых инвестиционно привлекательных мегаполисов: с 2011 по 2020 год вложения инвесторов в основной капитал в столице составили 24 трлн рублей. Если говорить о годовом объеме инвестиций, то за 10 лет он увеличился в 2,7 раза. В ближайшие пять лет за счет реализации крупных инфраструктурных проектов мы ожидаем еще больший рост предпринимательской активности", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, объем инвестиций в основной капитал в реальном выражении должен вырасти более чем на четверть. По прогнозам специалистов, лидирующими отраслями для вложений станут фармацевтика, медицина, химическая промышленность, приборостроение и микроэлектроника.

Как отметил заммэра, даже в непростой экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, инвесторы продолжали вкладывать средства в город. Так, по информации Росстата, инвестиции столичных предприятий в 2020 году составили 3,6 трлн рублей, превысив показатели 2019 года.

"Инвестиционная активность существенно выросла и в первом полугодии 2021 года: инвестиции в основной капитал за этот период составили 1,4 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 20,9% выше аналогичного периода прошлого года и на 19,7% больше, чем в первом полугодии допандемийного 2019-го. Сегодня на столицу приходится около 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России", - пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В январе - июне 2021 года доля внебюджетных инвестиций в Москве составила 77%. Больше всего средств - 39,4% от общего объема - пришлось на машины и оборудование. На возведение объектов недвижимости (кроме жилой) и благоустройство территорий направлено 30,9% средств, на создание объектов интеллектуальной собственности - 14,2%, на строительство жилья - 13,4%.

Инвестиционная активность

Как добавили в пресс-службе, важную роль в стимулировании развития столичных предприятий и инвестиционной активности играет Адресная инвестиционная программа развития Москвы. Ее объем на 2021-2023 годы превышает 1,9 трлн рублей. Эти бюджетные средства город направляет на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере и благоустройстве. На каждый рубль, вложенный столицей, приходится более 3 рублей частных средств.

Влияние на формирование благоприятного инвестклимата оказывает и система мер поддержки бизнеса. Столица предлагает компаниям налоговые и финансовые преференции. Так, город присваивает предприятиям статусы промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента технопарка, инвестиционного приоритетного проекта. Снижение региональной налоговой нагрузки для таких компаний составляет 17-25%.

"На сегодняшний день 129 московских компаний имеют право на различные льготы. Во многом благодаря данной поддержке инвестиции в столичную экономику действующих предприятий, имеющих специальные статусы, за последние пять лет составили 99,5 млрд рублей, в этих компаниях обеспечена занятость более 121,5 тыс. человек. А новые инвестиционные проекты, которым оказывается налоговая поддержка, принесут экономике Москвы 33,8 млрд рублей", - уточнил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.