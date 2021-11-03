Маркировка замедлила рост цен на молочную продукцию с начала осени

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Введение обязательной цифровой маркировки молочной продукции позволило замедлить рост цен на эти товары с начала осени. К такому выводу пришли эксперты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), сообщила в среду пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"До внедрения маркировки молочные продукты показывали стабильный рост стоимости. Однако сыры, на которые распространяется маркировка, в сентябре-октябре в среднем росли в цене каждую неделю менее чем на 0,2%. Цены же на немаркируемую продукцию увеличивались более быстрыми темпами: творог еженедельно в тот же период в среднем рос в цене почти на 0,3%, молоко пастеризованное - на 0,31%, а наибольший рост демонстрировала сметана, которая еженедельно росла в цене на 0,36%", - говорится в исследовании.

При этом специалисты отмечают, что сырое молоко в сентябре-октябре в среднем каждую неделю дорожало на 0,48%, а всего за последние 12 месяцев его стоимость выросла на 8,1%. "Маркировка приводит к снижению стоимости или замедлению динамики роста цен на продукцию за счет "обеления" рынка и снижения волатильности цен, зависимой от оборота нелегальной продукции, цены на которую не поддаются контролю. Рост цент на молочную продукцию связан, в первую очередь, с увеличением стоимости сырья, производственной упаковки, подорожанием импортных ветеринарных препаратов, тарифов на электроэнергию, курсом валют. Кроме того, динамика цен на молоко и масло связана со снижением урожайности кормов", - полагают исследователи.

Накануне Минсельхоз России заявил о возможном росте цен на молочную продукцию в связи с увеличением себестоимости производства. Обязательная маркировка молочной продукции стала обязательной в России с 1 июня 2021 года для категорий сыров и мороженого, с 1 сентября - для молочной продукции со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря - для товаров со сроком годности 40 дней и менее.